Пассажиры станции метро Римская заметили странные перемены в скульптуре над выходом к эскалаторам. Мадонну, которая держит на руках младенца, одели. Ее фото быстро разошлось в соцсетях.

Пассажиры станции метро "Римская" заметили странные перемены в скульптуре над выходом к эскалаторам. Мадонну, которая держит на руках младенца, "одели". Ее фото быстро разошлось в соцсетях.В комментариях стали гадать, для чего это понадобилось. Кто-то даже решил, что грудь Мадонны прикрыли из соображений цензуры.В руководстве метрополитена пояснили: творение художника Леонида Берлина пострадало от рук вандала. Поврежденный участок пока защитили таким способом и ждут, когда начнут работать реставраторы. Самого вандала задержали, ему грозит крупный штраф.