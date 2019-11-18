Дорога пока не сдана и все еще находится на ремонте, срок окончания работ - начало декабря.

На дорогах Владимирской области встречаются разные сюрпризы. Например, . Водитель из Гороховецкого района выложил в сеть видео, где столбы на трассе возникают из ниоткуда. Даже в двух местах.Водитель отмечает, что вдоль дороги не установлено знаков, которые предупреждают водителей о препятствии. Работы по реконструкцию этого участка были выполнены в этом году и обошлись бюджету региона в 113 миллионов рублей. Дорога пока не сдана и все еще находится на ремонте. Однако, это единственный путь для жителей деревни Заозёрье. Как заявил глава Гороховецкого района, Дмитрий Наумов, в ближайшее время обе опоры будут передвинуты.«В настоящий момент заключены договоры с подрядной организацией на перенос опор линий электропередач - убирать их из полотна дороги, чтобы не было препятствий никаких. Срок окончания работ - начало декабря, ориентировочно второго числа, поэтому проезд на данную дорогу был ограничен, только для спецтехники и специальных служб»,- сообщил глава района.