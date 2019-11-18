Фигурант, похитив имущество, пытался скрыться в лесу.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего безработного мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).Установлено, что 11 ноября текущего года фигурант, сломав стену деревянного дачного дома, проник в помещение, откуда похитил стол, линолеум, швейную машину и прочие предметы быта на общую сумму 29 500 рублей. Похищенное злоумышленник спрятал в своем автомобиле, планируя в дальнейшем реализовать.Покидая место преступления, фигурант увидел патрульный автомобиль и предпринял попытку скрыться в ближайшем лесу, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции.В настоящее время злоумышленник арестован. Похищенное имущество изъято полицейскими.