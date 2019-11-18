Первый этап поставок танков Т-90С вооруженным силам Ирака завершен, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Начались переговоры о начале второго этапа.

Первый этап поставок танков Т-90С вооруженным силам Ирака завершен, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Начались переговоры о начале второго этапа, пишет агентство ТАСС.Напомним, в феврале 2018 года Ирак получил первые 36 танков и объявил, что ждет еще 37 Т-90С в ближайшее время. После этого Вашингтон пригрозил Багдаду ввести санкции из-за покупки оружия у России.Т-90С – 46-тонный основной боевой танк, вооруженный 125-миллиметровой пушкой. Темп огня орудия – 7 выстрелов в минуту. Общий боекомплект машины – 40 снарядов, 22 из них находятся в автоматической системе заряжания. В арсенал Т-90С входят бронебойные, осколочно-фугасные, кумулятивные боеприпасы и управляемые ракеты.Мощность дизельного двигателя танка – 1000 лошадиных сил. Силовая установка разгоняет боевую машину до 60 километров в час по шоссе. Топлива в основных и дополнительных баках машине хватает на 550 километров пути.Экипаж состоит из 3 человек. Они защищены комбинированной броней и динамической защитой "Контакт-5".