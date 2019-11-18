Уже не раз оскандалившуюся эскортницу Настю Рыбку вновь обвиняют в преступлении. На сей раз девушка якобы организовала крупную кражу.

Уже не раз оскандалившуюся эскортницу Настю Рыбку вновь обвиняют в преступлении. На сей раз девушка якобы организовала крупную кражу.Казалось бы, после отсидки в Тайской тюрьме, угрозы шантажом олигархам и уголовного преследования девушка должна была вести себя осторожнее, тем не менее, вокруг нее снова образовался скандал. Сейчас эскортница восстанавливает силы в роскошных апартаментах в башне "Око" на территории делового центра "Москва-сити".Впрочем, как стало известно, Рыбка не только отдыхает там сама, но и приглашает подруг, что и стало ее ошибкой. По словам одной из ее знакомых, девушка гостила у знаменитой эскортницы, однако вернувшись домой, подруга Насти обнаружила, что ее обокрали.По словам девушки, злоумышленники украли ее личные вещи, дорогой смартфон, а также крупную сумму денег – две тысячи евро. Конечно, знакомая Рыбки сразу же отправилась в отделение полиции и написала заявление, в котором утверждает, что именно Анастасия организовала преступление. Якобы девушка специально пригласила подругу в гости, чтобы воры могли обчистить квартиру в ее отсутствие, сообщает "".23 Фев 2018 в 11:41 PSTПока не ясно, чем закончится эта история, однако очевидно, что стражи правопорядка не спустят дело на тормозах. У Рыбки слишком большой послужной список, чтобы так просто оставить девушку в покое. Впрочем, виновна девушка в краже или нет установят опытные следователи.