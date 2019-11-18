Какие улицы в тёмном рейтинге и как включить свет?

Домой с фонариком. Владимирцы пожаловались в нашу редакцию на плохое освещение. Какие улицы в "тёмном рейтинге" и как включить свет?- Появление в кадре - важная часть репортажа, но этот стендап я могла бы записать и на улице Сущёвской, и на Соколова-Соколёнка. Фонари включают после пяти часов вечера. И хоть они и освещают проезжую часть, на тротуаре не видно ничего.Чёрный квадрат Малевича или всё-таки родной дом? Такие загадки решает Дегтярёва Алина. На улице Балакирева она живёт уже 7 лет и каждый вечер возвращается домой в потёмках.«Здесь всегда была грязь, неудобно ходить, приходится включать фонарь на телефоне, но не у всех есть такая возможность, те же бабушки, дедушки, у них не у всех это есть. Никаких обещаний никто не давал»,- поделилась Алина.За 2019 год предприятие "Благоустройство" установило 154 фонаря, но во дворах всё равно темно. Владимирцы обратились в нашу редакцию с просьбой разобраться в ситуации.- Неудобно совсем, особенно в тёмное время суток?- Гляди, как идём, натыкаемся.- Надо обращаться к местным властям, чтобы они приняли меры. Здесь же фонари есть, но почему они не горят?По санитарному законодательству одной лампочки перед подъездом достаточно, отмечают в Управлении Роспотребнадзора. Она освещает сам подъезд и дорогу возле дома. Однако нормы соблюдены, но лучше не стало. Перед домом по-прежнему - море луж и кромешная тьма. Проблему можно решить - обратиться в "Благоустройство". Но есть и другие пути.«В электронную приёмную на имя главы администрации, либо главе администрации своего района, к которому они относятся. А можно одновременно действовать через своего депутата городского совета, который будет воспринимать это как наказ своих избирателей. И, возможно, это самый быстрый и эффективный способ»,- пояснил Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира.Работы ведутся в Энергетике, Пиганово, Юрьевце и других присоединенных микрорайонах. "Вести-Владимир" продолжат освещать эту проблему. Если вам вечером также приходится прокладывать путь домой с фонариком - звоните. "Вестийный" WhatsApp 8 919 019 62 62.Нина Глизница. Максим Котов. «Вести-Владимир».