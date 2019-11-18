Тимур Батрудинов стал участником шоу План Б на ТНТ. Там юморист выбирает себе невесту.

Тимур Батрудинов стал участником шоу "План Б" на ТНТ. Там юморист выбирает себе невесту.В конце шестого выпуска стало известно, что у шоумена произошел первый поцелуй. Его получила 28-летняя модель Олеся Романо. Комик просто не смог сдержать чувств, вспыхнувших к соблазнительной красавице.Детали случившегося станут известны в следующей серии. Но предположительно порыв страсти спровоцировал алкоголь, которым Тимур и Олеся увлеклись на вечеринке.Кроме того, произошел еще один неожиданный инцидент. Батрутдинов вернул на шоу Светлану Филию. "Ну не зря наш проект называется "План Б". Когда не срабатывает "План А", всегда есть в запасе "План Б".Моим первым "Планом Б" на этом проекте было обратно вернуть Свету. У меня полное ощущение, что я с ней не договорил", – признался шоумен.Напомним, в съемках реалити-шоу приняла участие певица Ольга Бузова. По сюжету программы, артисты должны найти своих вторых половинок, сообщает . Если выбрать партнеров звездам так и не удастся, то они должны начать встречаться друг с другом.