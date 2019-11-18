Мэрия Владимира предрекает пробки и заторы

Мэрия Владимира предрекает пробки и заторы из-за ликвидации левых поворотов на Пекинке.Жители Владимира, да и всей области, заждались завершения капитального ремонта автомобильной дороги М-7 «Волга», которую в народе называют Пекинкой. Федеральная трасса не только транзитная дорога на Иваново и Нижний Новгород и ведёт прямиком в столицу, но и связывает запад и восток областного центра. Иначе добраться от одного конца города в другой нельзя, альтернатива Пекинке только одна - путь прямо через центр города. Ремонт дороги идёт с 2017 года. Люди с пониманием относились в смене схем движения на время ремонта, заторам и пробкам в «часы пик», и даже к тому, что дорожные работы длятся дольше обещанного. И вот близится финишная прямая всего глобального ремонта. Шокирующей новостью для людей стало намерение ликвидировать 5 левых поворотов, ведущих с Пекинки в город - на улицы Безы­­менского, Белякова, Белоконской (посёлок РТС), а также к ТЦ «Самохвал».Узнали случайноОказалось, новость стала шоком не только для горожан, но и для властей города. В октябре этого года ивановское ООО «ДСУ-1», подрядчик капитального ремонта, известило управление ГИБДД по Владимирской области о принципиальных изменениях в схему организации дорожного движения. Об этом местные власти и жители города узнали почти случайно.«На финише ремонтных работ появилась информация о неких изменениях в рабочую документацию, которые в корне меняют схему организации дорожного движения на участке М-7 в черте Владимира. Причём с владимирцами эти изменения решили не согласовывать, а, что называется, поставили перед фактом», - сообщает мэрия.При этом прежние изменения в схему движения транспорта по М7 в черте города обсуждались с горожанами и властями областного центра.Заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев:«Жители Владимира рассчитывают, что ФГУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» и губернатор области Владимир Сипягин, отвечающий за взаимодействие региона с федеральными структурами, понимают крайнюю необходимость компромиссного решения. И горадминистрация готова к совместной работе в интересах жителей и развития безопасной и качественной дорожной сети. Важно, чтобы задачу решали в интересах жителей. Иначе участок федеральной автодороги М-7 в черте областного центра будет вымощен благими намерениями ФГУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» и превратится в «транспортный ад». Дирекция автодороги должна учитывать интересы десятков тысяч владимирцев, которые уже сейчас испытывают массу проблем, связанных с ремонтом ключевой для города магистрали».Встанет в пробкахПовороты, которые уже начали перекрывать бетонными блоками, ведут с объездной сразу в несколько районов Владимира. Светофоры на важнейших пересеченьях с М7 уже сейчас не работают. Это значит, что огромные транспортные потоки поедут через и так перегруженные улицы, и Владимир ожидает транспортный коллапс. В мэрии рассказали, что муниципальные власти полностью разделяют федеральные тренды на создание безопасных и качественных автомобильных дорог, но и о людях нужно думать. Ведь в этом случае жители страдают больше всего.