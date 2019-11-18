В городе Корсакове Сахалинской области из-за аварии на теплотрассе нарушено снабжение теплом 22 жилых домов, в которых проживают около 3 тысяч человек, и детского сада.

В городе Корсакове Сахалинской области из-за аварии на теплотрассе нарушено снабжение теплом 22 жилых домов, в которых проживают около 3 тысяч человек, и детского сада.Утром в понедельник, 18 ноября, температура воздуха в Корсакове минус 5 градусов. По прогнозам, днем она повысится до минус 2 градусов, ожидается дождь со снегом, передает ТАСС.