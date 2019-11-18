Злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы.

13 ноября текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 43-летняя местная жительница, сообщившая, что на улице на нее напал неизвестный и похитил сумку с личными вещами. Проходившему мимо мужчине удалось отобрать сумку у злоумышленника, после чего последний скрылся.Информация о происшествии с приметами злоумышленника была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции. Уже через несколько часов наряд патрульно-постовой службы на одной из улиц города задержал мужчину, похожего на подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель.Фигурант в содеянном сознался, пояснив противоправные действия желанием получить деньги.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).