На Украине нужно в кратчайшие сроки принять необходимое законодательство для реализации минских соглашений. Только это позволит разморозить замороженный президентом Порошенко мирный процесс и принести мир как на Украину, так и в Донбасс.

На Украине нужно в кратчайшие сроки принять необходимое законодательство для реализации минских соглашений. Только это позволит разморозить замороженный президентом Порошенко мирный процесс и принести мир как на Украину, так и в Донбасс. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил народный депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин.Он выразил надежду, что большинство партии Зеленского будет выполнять предвыборные обещания и проголосует за все необходимые законы для реализации минских соглашений. "Эти законы не так сложны: их всего четыре. Но нужно иметь достаточную политическую волю, ответственность перед народом Украины за обещания, которые были даны президентом в ходе предвыборной кампании", — подчеркнул политик.Левочкин отметил, что "Оппозиционная платформа" поддерживает мирные инициативы и внесла на рассмотрение все необходимые законопроекты для реализации минских соглашений.Кроме того, политик обратил внимание на то, что представляемая им партия является второй по численности фракцией в украинском Парламенте и второй по уровню поддержки людей на Украине. Преимущественно избиратели фракции находятся на юго-востоке страны, большая часть из них – русскоязычное население.Левочкин напомнил, что в своей инаугурационной речи президент Зеленский заявил о готовности ради достижения мира договариваться как угодно и с кем угодно. Но, по его мнению, в Министерстве иностранных дел Украины не все это четко услышали."Поскольку многие чиновники МИД продолжают находиться в парадигме Порошенко, который хотел воевать", — отметил политик.Тем не менее, Левочкин рассчитывает, что в ближайшее время будут завершены изменения в структуре министерства. И на работу придут люди, которые будут выполнять доктрину Зеленского, то есть двигаться к миру. "Мы надеемся, что заявления министерства иностранных дел станут компетентными, содержательными и будут реализовывать исключительно мирную стратегию. Тем более что 80% граждан Украины, в соответствии с социологическими опросами, хотят мира, 60% поддерживают минские соглашения", — сказал он.Также Левочкин сообщил о своем недавнем визите в Золотое, где проводилось разведение сил. "Там люди говорят только об одном: они хотят мира. И ни один чиновник не вправе лишить их права жить в мирной стране", — заключил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ранее, что саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря. По его словам, подготовка активно ведется и уже вступила в завершающую стадию.При этом Песков отказался прогнозировать итоги саммита. По его мнению, не стоит ни завышать, ни занижать ожидания. Он отметил, что это очень серьезная встреча, долгожданная, напомнив, что "был очень большой перерыв в работе нормандского формата.Встреча участников нормандской четверки, в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, состоится в Париже.