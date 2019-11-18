Украинским политикам следует воздержаться от провокационных заявлений, касающихся ситуации в Донбассе, подчеркнули в Москве. Также Киеву стоит забыть о своих надеждах пересмотреть минские соглашения.

Украинским политикам следует воздержаться от провокационных заявлений, касающихся ситуации в Донбассе, подчеркнули в Москве. Также Киеву стоит забыть о своих надеждах пересмотреть минские соглашения.Власти на Украине с потрясающим упорством делают все, что от них зависит для того, чтобы отвратить от себя жителей Донбасса. Отдельные политики допускают для себя заявления, которые можно расценивать как откровенная дискриминация."В публичном поле недавно появилась информация о возможных планах представителей Киева в отношении сценариев развития событий в Донбассе, вплоть до депортации его жителей", – цитирует РИА Новости полномочного представителя России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова. Он подчеркнул, что подобная позиция не соответствует содержанию соглашений, подписанных в Минске, а также крайне негативно воспринимается жителями Донбасса."Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер", – подчеркнул Борис Грызлов.Он добавил, что провокации со стороны украинских политиков могут поставить под вопрос саму дееспособность властей на Украине. На фоне приближения переговоров лидеров стран нормандской четверки такой вывод сыграет явно не на руку Киеву."Напомню, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН. Не нужно рассчитывать на их пересмотр в других форматах, и тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", – заключил Борис Грызлов.Материал дополняется.