Выступление 34-летней гимнастки в Ростове-на-Дону обернулось громким скандалом. Ляйсан Утяшева оставила недовольными многих зрителей.

Выступление 34-летней гимнастки в Ростове-на-Донуобернулось громким скандалом. Ляйсан Утяшева оставила недовольными многихзрителей.Россияне в шоке оторганизации концерта супруги Павла Воли. В частности, беременная поклонница ЛяйсанУтяшевой пожаловалась журналистам, чтос ее места не было видно сцену.За билеты женщина отдала семьтысяч рублей. Она умоляла организаторов пересадить ее, однако те ответили отказом. "Сколько разочарований,осадка, обид и даже слез оставило вчерашнее выступление, я этот вечерне хочу вспоминать", – приводит слова фанатки Утяшевой Privet-Rostov.Она рассказала, что место было за мониторами, расположенными в серединезала, откуда ничего не было видно. "Я полвыступления просмотрелав полустоячем состоянии, и то выступающих видно было по колено.Испорчен вечер, ожидание, потрачено время зря. Нервы не вернутся назад,семь тысяч рублей в мусорку", – сказала жительницаРостова-на-Дону.17 Ноя 2019 в 2:31 PSTпроигнорировала скандальный инцидент. В своемаккаунте в "Инстаграме" супруга Павла Воли поблагодарила жителей города,которые пришли на концерт."Ростов-на-Дону,спасибо! Спасибо за ваши эмоции, за полный зал и ваши слова! Дляменя это бесценно", – написала .