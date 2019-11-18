Выступление 34-летней гимнастки в Ростове-на-Дону
обернулось громким скандалом. Ляйсан Утяшева оставила недовольными многих
зрителей.
Выступление 34-летней гимнастки в Ростове-на-Дону
обернулось громким скандалом. Ляйсан Утяшева оставила недовольными многих
зрителей.
Россияне в шоке от
организации концерта супруги Павла Воли. В частности, беременная поклонница Ляйсан
Утяшевой пожаловалась журналистам, что
с ее места не было видно сцену.
За билеты женщина отдала семь
тысяч рублей. Она умоляла организаторов пересадить ее, однако те ответили отказом. "Сколько разочарований,
осадка, обид и даже слез оставило вчерашнее выступление, я этот вечер
не хочу вспоминать", – приводит слова фанатки Утяшевой Privet-Rostov.
Она рассказала, что место было за мониторами, расположенными в середине
зала, откуда ничего не было видно. "Я полвыступления просмотрела
в полустоячем состоянии, и то выступающих видно было по колено.
Испорчен вечер, ожидание, потрачено время зря. Нервы не вернутся назад,
семь тысяч рублей в мусорку", – сказала жительница
Ростова-на-Дону.
17 Ноя 2019 в 2:31 PST
проигнорировала скандальный инцидент. В своем
аккаунте в "Инстаграме" супруга Павла Воли поблагодарила жителей города,
которые пришли на концерт.
"Ростов-на-Дону,
спасибо! Спасибо за ваши эмоции, за полный зал и ваши слова! Для
меня это бесценно", – написала .