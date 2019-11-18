При оплате штрафов через портал «Госуслуги» в течении 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа действует скидка в размере 50%...

УВД по ВАО напоминает, что владельцы карт «Мир» имеют возможность оплачивать автоштрафы без комиссии.При оплате автоштрафов банки взимают комиссию за процедуру в размере 0,7%, в ходе акции Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в сотрудничестве с платежной системой «Мир» отменили данный платеж для держателей карт «Мир» любого банка.Оплата без комиссии распространяется на следующие виды штрафов:1) штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения;2) штрафы Администратора Московского парковочного пространства (АМПП);3) штрафы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);4) штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск);5) штрафы Ространснадзора;6) штрафы Госадмтехнадзора Московской областиАкция будет доступна до 23 июня 2020 года.Также напоминаем, что при оплате штрафов через портал «Госуслуги» в течении 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа действует скидка в размере 50%.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22