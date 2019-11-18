В отношении главы сельского поселения будет произведена проверка

17 ноября в Александровском районе, в д. Арсаки загорелся частный жилой дом по адресу ул. Светлая, 13. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Общая площадь пожара составила 49 кв. м., однако для его ликвидации пожарным пришлось набирать воду из пруда с помощью мотопомпы, так как к водоёму не было водъезда и площадки с твёрдым покрытием, из-за чего в отношении главы сельского поселения будет проведена проверка.Полиция установит причины пожара. Предварительно – это аварийный режим работы электросети.