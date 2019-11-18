Таксист заехал на охраняемую территорию. Охранник потребовал от водителя покинуть стоянку и в ходе завязавшегося конфликта прибег к самоуправным действиям и нанес ему телесные повреждения...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в превышении должностных полномочий и причинении легкого вреда здоровью водителю такси.В полицию поступило заявление от 26-летнего жителя столицы, работающего водителем такси. По словам потерпевшего, когда он заехал во двор одного из домов на 2-й Брестской улице неизвестный в ходе конфликта рукояткой предмета, схожего с пистолетом, нанес ему несколько ударов по голове. Согласно заключению эксперта заявителю причинен легкий вред здоровью.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 37-летнего приезжего мужчину, являвшегося охранником организации, расположенной по указанному адресу. Установлено, что заявитель на автомобиле такси заехал на охраняемую территорию. Охранник потребовал от водителя покинуть стоянку. В ходе завязавшегося конфликта он прибег к самоуправным действиям и нанес таксисту телесные повреждения.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей», статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60