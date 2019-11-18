Женщина сообщила, что познакомилась в сети интернет с мужчиной, который предложил ей выступить в качестве инвестора в совместный бизнес-проект с дальнейшим получением дохода...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 28-летняя жительница Подмосковья. Женщина сообщила, что познакомилась в сети интернет с мужчиной, который предложил ей выступить в качестве инвестора в совместный бизнес-проект с дальнейшим получением дохода в виде процентов от прибыли. На что она согласилась и на улице Арбат передала незнакомцу денежные средства, однако через некоторое время мужчина перестал выходить на связь и возложенные на себя обязательства не выполнил. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Пресненской набережной задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний приезжий из ближнего зарубежья. Злоумышленник похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60