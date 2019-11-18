Виновных в осквернении памяти героев Великой Отечественной войны в Мордовии необходимо привлечь к ответственности. С соответствующей просьбой к главе республики Владимиру Волкову обратился депутат Госдумы, координатор партийного проекта Единой России Историческая память Александр Хинштейн. Вернуть памятнику в деревне Спасские Мурзы первоначальный вид нужно в кратчайшие сроки, подчеркнул парламентарий.
Виновных в осквернении памяти героев Великой Отечественной войны в Мордовии необходимо привлечь к ответственности. С соответствующей просьбой к главе республики Владимиру Волкову обратился депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн. Вернуть памятнику в деревне Спасские Мурзы первоначальный вид нужно в кратчайшие сроки, подчеркнул парламентарий.
Вместо того, чтобы восстановить монумент, памятник героям Великой
Отечественной в деревне Спасские Мурзы обнесли сайдингом, возмутился депутат.
"Считаю, что такое разгильдяйство недопустимо – виновные должны быть
наказаны, а памятнику – возвращен первозданный вид", – подчеркнул Хинштейн.
Он указал на важность
восстановления монументов. Партпроект "Историческая память" вносит
большой вклад в сохранение памятников о Великой Победе, напомнил парламентарий.
Судя по сообщениям в социальных сетях, привлечь
администрацию к ответственности местные жители пытались с июля. Вместо
реставрации монумент закрыли сайдингом. Жители деревни просят подрядчика
исправить работу или вернуть монументу первоначальный вид.
Ранеепопросил генерального прокурора Юрия Чайку
взять под личный контроль резонансное убийство 91-летнего ветерана и его
супруги в Рязани. Произошедшее единоросс назвал беспрецедентным и возмутительным преступлением.
Кроме того, партийцы главу надзорного ведомства
защитить право жительницы Москвы на воспитание шестилетнего внука. Женщину
лишили опекунства из-за сдачи в аренду квартиры мальчика без согласования с
ним.