Виновных в осквернении памяти героев Великой Отечественной войны в Мордовии необходимо привлечь к ответственности. С соответствующей просьбой к главе республики Владимиру Волкову обратился депутат Госдумы, координатор партийного проекта Единой России Историческая память Александр Хинштейн. Вернуть памятнику в деревне Спасские Мурзы первоначальный вид нужно в кратчайшие сроки, подчеркнул парламентарий.

Виновных в осквернении памяти героев Великой Отечественной войны в Мордовии необходимо привлечь к ответственности. С соответствующей просьбой к главе республики Владимиру Волкову обратился депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн. Вернуть памятнику в деревне Спасские Мурзы первоначальный вид нужно в кратчайшие сроки, подчеркнул парламентарий.Вместо того, чтобы восстановить монумент, памятник героям ВеликойОтечественной в деревне Спасские Мурзы обнесли сайдингом, возмутился депутат."Считаю, что такое разгильдяйство недопустимо – виновные должны бытьнаказаны, а памятнику – возвращен первозданный вид", – подчеркнул Хинштейн.Он указал на важностьвосстановления монументов. Партпроект "Историческая память" вноситбольшой вклад в сохранение памятников о Великой Победе, напомнил парламентарий.Судя по сообщениям в социальных сетях, привлечьадминистрацию к ответственности местные жители пытались с июля. Вместореставрации монумент закрыли сайдингом. Жители деревни просят подрядчикаисправить работу или вернуть монументу первоначальный вид.Ранеепопросил генерального прокурора Юрия Чайкувзять под личный контроль резонансное убийство 91-летнего ветерана и егосупруги в Рязани. Произошедшее единоросс назвал беспрецедентным и возмутительным преступлением.Кроме того, партийцы главу надзорного ведомствазащитить право жительницы Москвы на воспитание шестилетнего внука. Женщинулишили опекунства из-за сдачи в аренду квартиры мальчика без согласования сним.