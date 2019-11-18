У здания Политехнического университета в Гонконге в результате столкновений протестующих с полицией вспыхнул сильный пожар. Ранее радикально настроенные демонстранты подожгли мост, соединяющий кампус университета со станцией метрополитена.

У здания Политехнического университета в Гонконге в результате столкновений протестующих с полицией вспыхнул сильный пожар. Ранее радикально настроенные демонстранты подожгли мост, соединяющий кампус университета со станцией метрополитена.Сотрудникам полиции удалось войти на территорию учебного заведения в 00:30 понедельника по московскому времени после длительных столкновений с манифестантами, в течение нескольких дней оккупировавшими здание. В правоохранителей полетели бутылки с зажигательной смесью, в результате чего и возник пожар. Несколько человек задержано, информации о пострадавших пока не поступало, передает РИА Новости.Как сообщалось, в последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения протестующих с полицией, манифестанты начали занимать кампусы местных университетов. Сейчас все учебные заведения закрыты. Кроме того, в Гонконге несколько день подряд происходит транспортный коллапс, вызванный блокированием демонстрантами дорог, тоннелей и мостов.Массовые протесты проходят в Гонконге с начала июня текущего года, они были спровоцированы рассмотрением законопроекта об экстрадиции. За это время сотрудниками полиции были задержаны более 3,6 тысячи человек, свыше полутора тысяч пострадавших госпитализированы. После акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, в начале октября законопроект был полностью отозван, но протесты не прекратились. Став малочисленными, они отличаются большей ожесточенностью.