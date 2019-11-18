Спасателям осталось только обследовать квартиру и устранить вероятность возможного последующего возгорания.

Накануне поздно вечером в Гусь-Хрустальном произошел пожар в квартире многоэтажки на улице Иркутской. Когда пожарные прибыли на место происшествия, их встретили жильцы дома, которые сообщили, что возгорание ликвидировано. Спасателям осталось только обследовать квартиру и устранить вероятность возможного последующего возгорания. Сообщили в пресс-службе МЧС.Оказалось, что возгорание потушили соседи - Александр Баганин и Дмитрий Дунаев. Один из мужчин почувствовал запах дыма, позвал соседа и уже вдвоём они вошли в квартиру, из которой шёл дым. Дверь была не заперта. Они же вывели хозяина квартиры на лестничную клетку. Благодаря решительным действиям этих мужчин удалось избежать развития пожара. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.