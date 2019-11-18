Ковровские водители “Яндекс.Такси” устроили забастовку из-за упавшей стоимости их работы.

Ковровские водители “Яндекс.Такси” устроили забастовку из-за упавшей стоимости их работы. По их словам, они "добиваются адекватного тарифа и комфортных условий для работы в такси". Фотографии выстроившихся на площади города машин публикуют очевидцы в . Пытаясь привлечь внимание к сложившейся ситуации, таксисты во многих городах стали устраивать акции протеста. Также протестующие собирают подписи на сайте Change.org за введение государственного регулирования в сфере взаимодействия водителей с компаниями агрегаторами.