Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на переговорах лидеров стран нормандской четверки. Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, какие документы будут подписаны после данного мероприятия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на переговорах лидеров стран нормандской четверки. Он подчеркнул, что пока рано говорить о том, какие документы будут подписаны после данного мероприятия.Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на протяжении нескольких месяцев оставалась одним из самых обсуждаемых аспектов российско-украинских отношений. Встречи в двустороннем формате не планировалось, впервые лидеры России и Украины должны были встретиться лично во время переговоров лидеров стран нормандской четверки.Встреча в подобном формате, анонсированная еще президентом Франции Эммануэлем Макроном, постоянно откладывалась из-за неспособности Киева провести подготовительную работу и выполнить хотя бы часть взятых на себя обязательств. Впрочем, судя по всему, украинским властям все же удалось сдвинуть дело с мертвой точки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил новость о том, что 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран нормандской четверки. За столом переговоров встретятся Владимир Путин. Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский.Официальный представитель Кремля подтвердил, что подоготовка к проведению переговоров уже ведется. Журналистов он призвал к спокойствию и призвал их не завышать, но и не занижать ожиданий от итогов встречи. "Рано задавать такие вопросы", – цитирует "" ответ на вопрос работников СМИ о том, какие документы могут быть подписаны после данного мероприятия.Напомним, многими аналитиками рассматривается в качестве очевидного сигнала о готовности украинских властей наконец выполнить обязательства, которые страна взяла на себя в рамках минских соглашений. Практика же показала, что немногочисленные, но крайне активные украинские радикалы готовы к отчаянным мерам, лишь бы не позволить Киеву прекратить войну в Донбассе.