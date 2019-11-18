В Московском метро на станции Римская вандал повредил скульптуру Мадонны с ребенком. О случившемся стало известно лишь на днях, хотя ЧП произошло еще в октябре. По данным ТВ Центра, для ..

В Московском метрона станции "Римская"вандал повредил скульптуру Мадонны с ребенком. О случившемся стало известно лишь на днях, хотя ЧП произошло еще в октябре.По данным ТВ Центра, для полного восстановления композиции потребуется время. На данный момент злоумышленник задержан. Мотив его действий пока неизвестен.