Хирурги урологической клиники городской клинической больницы им. С.Спасокукоцкого впервые в России провели операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком без разрезов и проколов.

Хирурги урологической клиники городской клинической больницы им. С.Спасокукоцкого впервые в России провели операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком без разрезов и проколов, сообщает Агентство городских новостей "Москва".Показательную операцию провели при помощи сфокусированного ультразвука высокой интенсивности с использованием новейшего аппарата для ультразвуковой аблации тканей Focal One.В операции принимали участие специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.Евдокимова и французские урологи.Как уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, проведение ультразвуковой аблации тканей эффективно в тех случаях, когда опухоль имеет четкую локализацию. В ведомстве отметили, что проведение таких операций в большинстве случаев не требует дополнительного или повторного лечения и выполняется бесплатно для жителей Москвы по полису ОМС.В департаменте добавили, что проведение подобных операций на базе урологического центра больницы им. С.Спасокукоцкого стало возможным благодаря профессионализму медиков и получению высокотехнологичного оборудования. В настоящее время здесь находится первый и единственный в России аппарат для ультразвуковой аблации тканей подобного рода.ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого – один из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений Москвы. Ежегодно здесь проходят лечение более 50 тысяч пациентов со всей России.По словам главного внештатного уролога столичного департамента здравоохранения города Москвы Дмитрия Пушкаря, ультразвуковая аблация тканей — это высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека, основанный на воздействии высокоинтенсивных cфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов."Эта методика дает возможность свести к минимуму количество осложнений как во время, так и после хирургического вмешательства, а пациенты восстанавливаются значительно быстрее, что позволяет им раньше вернуться к активной жизни", — пояснил Пушкарь.