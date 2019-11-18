В столичном аэропорту Жуковский приземлился самолет с 32 российскими детьми из Ирака. Их родители примкнули к террористической группировке Исламское государство (запрещена в России).

В столичном аэропорту Жуковский приземлился самолет с 32 российскими детьми из Ирака. Их родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России).Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России. 32 ребенка доставлены в Москву спецбортом МЧС из Багдада по поручению Вероники Скворцовой. В России им предстоит пройти комплексное обследование в Национальном медицинском исследовательском Центре здоровья детей Минздрава России.При необходимости несовершеннолетним окажут высококвалифицированную медицинскую помощь. В сообщении отмечается, что это уже заключительная, четвертая эвакуация детей из Ирака. Всего в Россию ранее были доставлены из иракских тюрем, а также переданы родственникам 88 детей.