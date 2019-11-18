В присутствии конвоя и секретаря судебного заседания, он вырвал документы из уголовного дела и забрал диск с проверкой показаний на месте преступления

Приговоренный к 12-ти годам колонии строгого режима преступник заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела. В судебном зале городского суда, в присутствии конвоя и секретаря судебного заседания, он вырвал документы из уголовного дела и забрал диск с проверкой показаний на месте преступления. Преступнику удалось незаметно пронести похищенные материалы на территорию колонии. Там он порвал документы и сломал диск, сообщает .