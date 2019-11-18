В Санкт-Петербурге в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный мужчина надругался над воспитанницей детского дома. По данным , о преступлении девочка рассказала сама.
Отмечается, что ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2019-v-peterburge-neizvestnyj-iznasiloval-vospitannicu-detdoma.html" target="_blank">В Петербурге неизвестный изнасиловал воспитанницу детдома</a> - В Санкт-Петербурге в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный мужчина надругался над воспитанницей детского дома. По данным , о преступлении девочка рассказала сама.
Отмечается, что ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2019-v-peterburge-neizvestnyj-iznasiloval-vospitannicu-detdoma.html]В Петербурге неизвестный изнасиловал воспитанницу детдома[/url] - В Санкт-Петербурге в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный мужчина надругался над воспитанницей детского дома. По данным , о преступлении девочка рассказала сама.
Отмечается, что ..