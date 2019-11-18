В Санкт-Петербурге в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный мужчина надругался над воспитанницей детского дома. По данным , о преступлении девочка рассказала сама. Отмечается, что ..

В Санкт-Петербурге в гостинице на Выборгском шоссе неизвестный мужчина надругался над воспитанницей детского дома. По данным , о преступлении девочка рассказала сама.Отмечается, что незнакомец сначала напал на подростка, а затем сел в иномарку и скрылся с места событий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет .