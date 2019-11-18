Следственный комитет проводит проверку по факту смерти новорожденной девочки. По предварительным данным, ребенок погиб от асфиксии. Мать ребенка уснула во время кормления и придавила новорожденную массой собственного тела.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти новорожденной девочки. По предварительным данным, ребенок погиб от асфиксии.18 ноября в одной из квартир города Каширы было обнаружено тело младенца. Как сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области, мать ребенка уснула во время кормления и придавила новорожденную массой собственного тела.В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить точную причину смерти ребенка.Ранее сообщалось о трагедии в подмосковной Балашихе. Младенец захлебнулся во время ночного кормления. Молодой отец не выдержал утраты и свел счеты с жизнью.