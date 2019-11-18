В столичном районе Покровское-Стрешнево разгорается скандал. Местные жители выступают против строительства гигантского небоскреба, который станет выше строений Москвы-Сити. Дом в 72 этажа планируют возвести в рамках проекта реновации. Кто будет жить в гигантской башне, и почему столичные архитекторы решили выйти на недосягаемые высоты?

В столичном районе Покровское-Стрешнево разгорается скандал. Местные жители выступают против строительства гигантского небоскреба, который станет выше строений "Москвы-Сити". Дом в 72 этажа планируют возвести в рамках проекта реновации. Кто будет жить в гигантской башне, и почему столичные архитекторы решили выйти на недосягаемые высоты?Новость о том, что во дворе появится небоскреб в 72 этажа, повергла жителей района Покровское-Стрешнево в шок. Здесь будет стоять огромная башня, и некоторые полагают, что она не будет вписываться в этот природный красивый ансамбль. Если проект реализуют, то дом будет выше, чем башня "Империя" в "Москве-Сити" — 255 метров.Сама высотность здания поражает в принципе, потому что в жилом, тихом районе вдруг предполагается такой небоскреб, и это только часть будущей коммерческой застройки. Рядом запланировали еще три 25-этажных дома, в их числе один в 14, другой в 11 этажей.Если переводить площадь будущих домов, которые должны здесь появиться, в хрущевки, то на месте одиннадцати таких пятиэтажек должны появиться 33. Плотность застройки увеличится почти в четыре раза. Чтобы избежать транспортного коллапса, проектировщики предлагают пожертвовать сквером. Деревья вырубить, а на их месте проложить дорогу. Сейчас здесь живут две тысячи человек. Если проект реализуют, людей станет в полтора раза больше. Местные жители рассказали:"Для того, чтобы обойти ограничения по нормативам использования школ, используется территория другого района, то есть там предполагается строительство на уже существующей школьной территории 5-этажного корпуса с совершенно невозможными условиями для жителей другого района", "У нас всего одна поликлиника на весь район, и сейчас уже запись к специалисту составляет несколько недель", — рассказали местные жители.Есть вопросы и к безопасности — небоскреб собираются строить прямо на берегу Канала имени Москвы."Наш квартал находится в зоне подтопления. Не просто так у многих домов нет подвалов. И строить на берегу канала такое огромное здание — это просто безумие", — рассказал житель района.После бурной реакции жителей в Институте генплана Москвы решили проект доработать. "Довольно бурно прошли обсуждения этого проекта. Будут ли вноситься изменения в проект? Да, они будут вноситься. В какую сторону будут вноситься, так это касается изменений по снижению параметров проекта", — рассказал руководитель архитектурно-планировочного объединения №2 Института генплана Москвы Максим Гурвич.Проще говоря, обещают, что этажей будет меньше. Но насколько меньше и не появится ли вместо одной высотки две или три — непонятно. Стройку начнут, когда снесут пятиэтажки. У людей, живущих в них, тоже вопросы — они до сих пор не знают, куда переедут."Нам обещали, что мы останемся жить в том же районе, в котором мы проживаем, но по факту сейчас в проекте не предусмотрено для нас стартовых площадок", — сообщила местная жительница.Новый проект застройки территории должны представить через месяц.