Жителям Якутии предлагают принять участие в эксперименте и пожить полгода в доме, над которым установят купол, влияющий на энергосбережение.

Семья, которая поселится в доме, будет вести привычный образ жизни, а за показаниями приборов и дачников будет следить команда специалистов, говорится на сайте центра погоды ФОБОС.Фото: ї nu.s-vfu.ruУченые собираются оценить эффективность купольной конструкции в суровых погодных условиях, как она влияет на состояние вечномерзлых грунтов и на климат внутри купола. Также оценят тепло и комфорт такого сооружения, а также здоровье и психофизическое состояние проживающих в нем людей. Если испытания окажутся успешными, разработку будут применять повсеместно.Одноэтажный дом, который разместят под куполом, почти смонтирован. При его возведении использовали энергосберегающие технологии и элементы "умного дома".