Пермские лор-врачи сделали первую в крае операцию по вживлению ребенку импланта слуховых косточек. Теперь 14-летний подросток получил возможность полноценно слышать. Основную часть операции провел доктор медицинских наук, специалист из Москвы Олег Наумов. И в дальнейшем, пермские коллеги, которые выступали на операции ассистентами, смогут проводить их самостоятельно.

Пермские лор-врачи сделали первую в крае операцию по вживлению ребенку импланта слуховых косточек. Теперь 14-летний подросток получил возможность полноценно слышать. Основную часть операции провел доктор медицинских наук, специалист из Москвы Олег Наумов. И в дальнейшем, пермские коллеги, которые выступали на операции ассистентами, смогут проводить их самостоятельно.Это первая подобного рода операция в Прикамье, сообщает "Вести Пермь". Ювелирная работа отохирургов, некоторые инструменты с приставкой микро. Например, серповидный микронож, и, обязательно, микроскоп. Сама операция многоэтапная, может длиться от 2 до 3,5 часов. И в финале — при помощи микроскопа на экране видно, как титан заменил костную ткань. Значит протез, от которого зависит улучшение слуха у подростка, успешно установлен.Александр Шишкин, врач-отоларинголог краевой детской клинической больнице отмечает высокий профессионализм московского специалиста. Пермские врачи получили новый ценный опыт и теперь готовы проводить такие операции регулярно.