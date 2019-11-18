Надзорные органы выявили нарушения в двух котельных ООО Владимиртеплогаз - в микрорайоне Юрьевец и на турбазе Ладога.

Паспорт готовности к отопительному периоду Владимир не получил из-за двух котельных, сообщаетНадзорные органы выявили нарушения в двух котельных ООО "Владимиртеплогаз" - в микрорайоне Юрьевец и на турбазе "Ладога". Мэрия дважды направляла генеральному директору ООО "Владимиртеплогаз" Александру Королеву требования об устранении выявленных нарушений, однако они до сих пор не исправлены, и надзорные органы отказывают в оформлении паспорта готовности всему городу. Напомним, на прошлой неделе вице-премьер правительства России Виталий Мутко пригрозил главам муниципалитетов, которые не получили паспорт готовности, что они рискуют своими должностями."Радио России-Владимир"