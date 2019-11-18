Вопрос реализации фальсифицированного топлива на АЗС владимирского региона остается острым...

Вопрос реализации фальсифицированного топлива на АЗС владимирского региона остается острым...Обсудить его приглашают всех желающих. 20 ноября пройдут общественные слушания во Владимире. в 11 утра на Московскоим шоссе-5. В слушаниях примут участие представители руководящего состава Росстандарта, облпрокуратуры, общественных организаций. Откуда и почему попадает суррогат на АЗС Владимирской области? Как решается сама проблема? Где опасное топливо реализуют в регионе - каким заправкам не стоит доверять? Если вы решите участвовать - заранее зарегистрируйтесь по адресу электронной почты.Предварительная запись