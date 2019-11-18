Турнир проходил в Казани с 15 по 17 ноября среди юниоров (до 21 года).

На Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова, воспитанники Владимирской областной СШОР по спортивной борьбе завоевали 2 медали. Турнир проходил в Казани с 15 по 17 ноября среди юниоров (до 21 года).Степан Стародубцев, выступавший в весовой категории 77 кг завоевал серебряную медаль, Иван Мазуров (весовая категория 130 кг) – взял бронзу.В общей сложности в соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 42 регионов России. За Владимирскую область выступали четыре человека, сообщает Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.