В них приняли участие 110 мужчин из 15 регионов России

Спортсмены из Владимирской области завоевали на Всероссийском турнире по самбо «Кубок Александра Невского» 10 медалей. Соревнования прошли 15 ноября во Владимире.В них приняли участие 110 мужчин из 15 регионов России, включая Чеченскую республику, Республику Дагестан, Благовещенск, Курган, Рязань, Нижний Новгород, Московскую область и других. За Владимирскую область выступали 25 человек.По итогам турнира в спортивном самбо александровский спортсмен Никита Онегов и владимирец Дмитрий Вешняков выиграли бронзовые медали в весовых категориях «74 кг» и «82 кг». Также бронзовые медали достались Андрею Зиновьеву из Владимира и Талеху Мамедову в категории «90 кг». Золотую медаль в категории «100 кг» заработал владимирец Егор Лабазников.В боевом же самбо Ахад Сулейманов из Владимира занял второе место в весовой категории «68 кг», а Илья и Никита Гужовы – третье. Али Магомедов из Владимира и Руслан Байбулатов из Коврова взяли золотую и серебряную медали в категории «82 кг».