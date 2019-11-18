В них приняли участие 110 мужчин из 15 регионов России
Спортсмены из Владимирской области завоевали на Всероссийском турнире по самбо «Кубок Александра Невского» 10 медалей. Соревнования прошли 15 ноября во Владимире.
В них приняли участие 110 мужчин из 15 регионов России, включая Чеченскую республику, Республику Дагестан, Благовещенск, Курган, Рязань, Нижний Новгород, Московскую область и других. За Владимирскую область выступали 25 человек.
По итогам турнира в спортивном самбо александровский спортсмен Никита Онегов и владимирец Дмитрий Вешняков выиграли бронзовые медали в весовых категориях «74 кг» и «82 кг». Также бронзовые медали достались Андрею Зиновьеву из Владимира и Талеху Мамедову в категории «90 кг». Золотую медаль в категории «100 кг» заработал владимирец Егор Лабазников.
В боевом же самбо Ахад Сулейманов из Владимира занял второе место в весовой категории «68 кг», а Илья и Никита Гужовы – третье. Али Магомедов из Владимира и Руслан Байбулатов из Коврова взяли золотую и серебряную медали в категории «82 кг».