Акция Первоклассник в этом году бьет все рекорды: приглашения от Золотого колобка получили 17,5 тысяч первоклассников региона.

О том, что хлеб - всему голова, - знает каждый первоклассник региона. В областном драмтеатре подвели итоги ежегодного конкурса от Владимирского хлебокомбината "Первоклассник".Акция "Первоклассник" в этом году бьет все рекорды: приглашения от Золотого колобка получили 17,5 тысяч первоклассников региона. И это не предел, говорят на "Владимирском хлебокомбинате".Екатерина Лялина, руководитель отдела по pr and gr АО "Владимирский хлебокомбинат": «На следующий год Владимирский хлебокомбинат планирует непосредственно с другими фирмами принимать участие в данном конкурсе в качестве спонсоров. Мы будем приглашать других производителей для того, чтобы организовывать данное мероприятие».В различных номинациях были представлены более 500 творческих работ школьников: поделки из различных материалов, стихи сказки, рисунки.Акилина Сурмяк, ученица 1 "А" класса школы № 23: «Я рисовала рисунок, а мама с папой придумывали сказку».Эта акция - с историей. Уже 22-я по счёту. Традиционно в конкурсе участвовали как отдельные ученики, так и целые классы. Ребята 1"В" класса школы №40 представили на конкурс золотого колобка в технике аппликации из сжатой салфетки. По словам классного руководителя, общая работа сплотила класс, каждый старался внести частичку своего труда.Наталья Прохорова, классный руководитель 1"В" класса школы № 40: «У нас была большая проектная работа, вот наша работа. Принимали участие и родители, и дети, ну и я, конечно, в том числе».Специальным призом за многолетнее участие в конкурсе награждена вся параллель первых классов школы №2. Представители хлебокомбината рассказывают, что уже с начальной школы активно сотрудничают с учителями, организуют экскурсии на хлебокомбинат и знакомят ребят с нелегким трудом хлебопеков.Татьяна Тепаева, заместитель исполнительного директора АО "Владимирский хлебокомбинат", управляющий АО "Вязниковский хлебокомбинат": «Мы разработали дополнительный проект, направленный на профориентацию ребят, который называется "Хлебопекария". Проект позволяет детям, уже начиная с первых лет учебы в школе, познакомиться с предприятием, с профессиями, которые есть на предприятии, рассказать об этих профессиях в своих сочинениях, стихотворениях, также в рамках школьной программы. Далее, когда они переходят в среднюю школу, они уже осознанно приходят на профориентацию и более подробно знакомятся с деталями профессии».В этом году Хлебокомбинат отмечает 90-летний юбилей. Победители конкурса поздравили сотрудников предприятия трогательными стихами. А наградой для всех участников конкурса стал спектакль "Алиса в стране чудес"Вера Куликова, Екатерина Харитонова, Дмитрий Лизунов, «Вести-Владимир»