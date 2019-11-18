Свое видение ситуации с транспортом во Владимире и регионе озвучили правозащитники, инженеры и рядовые граждане

«Транспорт для всех» - так назвали дискуссию, прошедшую накануне в областном центре. Свое видение ситуации с транспортом во Владимире и регионе озвучили правозащитники, инженеры и рядовые гражданеЧто первично - новые дороги или новые объекты инфраструктуры? Удобны ли сложившиеся маршруты? Кто должен отвечать за качество перевозок? Во многих вопросах мнения расходятся, общее стремление одно - сделать систему общественного транспорта во Владимире максимально удобной для всех категорий граждан.Григорий Парфенов, директор направления устойчивых решений компании-планировщика транспортных потоков г. Москва: «Во-первых, она разгружает улично-дорожную сеть, скорость движения становится быстрее. Также она решает проблемы загазованности территории, потому что автобус может перевозить значительно больше людей, чем личный транспорт.»В областном центре не самая плохая ситуация с транспортом - отмечают специалисты. А чтобы сделать её ещё лучше - нужно провести социологическое обследование пассажиропотока. Возможно, удастся пересадить на автобусы в разы больше людей, как это сделал проект "Магистраль" в Москве. Эксперты рассказали и о распространенной за рубежом практике, где маршруты, количество транспортных средств и регулярность движения регламентирует городская администрация исходя из потребностей города. Перевозчику же остается только следить за качеством - вовремя поставлять транспорт на рейс, подбирать профессиональный персонал и уделять внимание техническому состоянию автобусов. Возможно, это помогло бы избежать историй с горящими автобусами.Андрей Шебанков, ведущий дискуссии «Транспорт для всех»: «Качество транспортного сообщения, которое было, например, лет пять назад - оно ухудшилось. Потому что мы наблюдаем, что троллейбусный парк не обновляется практически 10 лет, что автобусы, которые поставляются, гражданами признаются как совершенно отвратительные.»Что касается области, председатель общественного объединения пассажиров Илья Зотов пообещал снова вынести на обсуждение общественной палаты России проект платной трассы "Москва - Казань" в декабре.Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров: «Мы сделаем всю необходимую для этого работу, чтобы жители смогли принять в этой дискуссии участие и чтобы в этой дискуссии приняли участие лица, принимающие решения со стороны министерства транспорта, со стороны подрядной организации, чтобы в результате диалога мы могли скорректировать схему.»Участники встречи оценили новые табло, появившиеся в областном центре. Это новшество может стать ещё более удобным для приезжих, если на табло появится указание следующей остановки того или иного маршрута. Схемы движения транспорта предложили дополнить ключевыми для гостей города обозначениями - административными зданиями, стадионами, культурными объектами. Другое предложение - продлить троллейбусные маршруты, как это сделано в Петербурге. Там троллейбусы снимают "рога" с проводов и едут дальше на собственной тяге. Активисты общественной организации "Владимир будущего" планируют передать наиболее интересные сообажения городским властям. Жаль только, никто из них на обсуждение не пришел, так же как и представители перевозчиков.Екатерина Максимова, Максим Котов. Вести-Владимир.