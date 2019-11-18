Она будет работать на базе ВлГУ

Во Владимире появилась «Зелёная комната» для психологического исследования и реабилитации несовершеннолетних жертв насилия. Она будет работать на базе психологического научно-образовательного и консультативного центра при ВлГУ, сообщает «ПроВладимир».«Зелёная комната» состоит из двух помещений, соединённых зеркалом Гезелла, выглядящим как зеркало с одной и как стекло – с другой стороны. В одном из помещений, оборудованных под игровую комнату, психолог проводит исследование с ребёнком, в то время, как по ту сторону зеркала находятся следователи, координирующие психолога с помощью переговорного устройства, видеокамер и компьютера.Идея создать такую комнату во Владимире была давно. В СледКоме отмечали её важность при расследовании преступлений сексуального характера с участием несовершеннолетних. По словам старшего помощника руководителя регионального СледКома Ирины Мининой, они изучали работу комнаты в других регионах и там она даёт исключительно положительный результат.Открытие «Зелёной комнаты» стало возможным, благодаря поддержке члена Совфеда Ольги Хохловой, омбудсмена по правам ребёнка во Владимирской области Геннадия Прохорычева и ректора ВлГУ Анзора Саралидзе.