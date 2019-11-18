Участники сражались в умении быстро и качественно выполнять практические задания.

В помощь - логика и креативное мышление. Во Владимире прошли вторые соревнования по информационной безопасности Центр СТФ. Участники сражались в умении быстро и качественно выполнять практические задания.Юрий Монахов, кандидат технических наук: «Участие в таких олимпиадах, развивает ту мышцу в мозге, которая отвечает за применение, какого-то необычного подхода к вещам, отгадывание каких-то странных загадок. Эта мышца, она применима не только в инженерной деятельности, но еще и в научной деятельности, что очень может быть важно.»Во Владимир приехали представители 9 городов ЦФО. Для поиска ответа на задачу без логики и интуиции не обойтись. Например, как найти злоумышленника, который украл музыкальный проект, по его имени в интернете. Соперники собрались серьезные. В правилах соревнований даже есть пункт, запрещающий проводить атаки на серверы жюри. Главная награда - это не победа, а приобретенный опыт...Богдан Негоденко, студент Волгоградского государственного университета: «Нас замечают, как специалистов, то есть привлекаются разные спонсоры и разные компании, которые видят нас. В последствии мы можем просто получить, должность какую-то, интересующую нас. Помимо этого опять же таки повторюсь, что мы развиваемся сами и как приятное дополнение, развлечение с любимым делом.»