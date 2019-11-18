«Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7» - активисты Покрова призывают присоединиться к митингу всех неравнодушных граждан. Жители Радужного устраивают одиночные пикеты

«Мы против уничтожения города в угоду трассе М-7» - под таким лозунгом активисты города призывают присоединиться к митингу всех неравнодушных граждан. Они считают, что реконструкция М7 уничтожает Покров и прилегающие населенные пункты и не учитывает интересы местных жителей.Администрация Покрова согласовала проведение митинга в следующую субботу – 23 ноября, сообщает порталНапомним, жители Покрова капитального ремонта участка М7, проходящего через город. с После встречи с жителями и руководством Покрова дорожники внесли в план ряд изменений.22 ноября жители Радужного (Собинский район) устраивают одиночные пикеты по трассе М7. Они будут проходить в 8 до 9 утра.