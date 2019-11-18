21 ноября во Владимирском госуниверситете донор костного мозга Ольга Ларионова расскажет, как вступить в реестр потенциальных доноров

21 ноября во Владимирском госуниверситете донор костного мозга Ольга Ларионова и мама ребенка, перенёсшего трансплантацию костного мозга, Евгения Чернова расскажут, чем костный мозг отличается от спинного и головного, как с помощью его пересадки можно спасти жизнь незнакомому человеку и что нужно сделать, чтобы вступить в реестр потенциальных доноров. Следом участники экспедиции доноров костного мозга «Совпадение» отправятся в Муром.«Радио России-Владимир»