Анастасия Волочкова решила привлечь внимание накануне своего выступления. Скандально известная балерина предстала в таком облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы фигуры.

Анастасия Волочкова решила привлечь внимание накануне своего выступления. Скандально известная балерина предстала в таком облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы фигуры.20 ноября в одном из столичных залов состоится спектакль "балерина в зазеркалье цирка". Главная роль в постановке отведена Анастасии Волочковой. Артистка призналась, что перед выступлением особенно усиленно репетирует. По семь-восемь часов Настя проводит в спортивном зале. Усилия ее не прошли даром. Волочкова не только научилась парить на полотнах и делать шпагат в золоченой клетке, но и сильно похудела.18 Ноя 2019 в 2:34 PSTМатериал дополняется