Сегодняшнее отечественное законодательство о защите инвестиций не соответствует целям и задачам, стоящим перед страной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний на площадке корпоративного университета Сбербанка.
Сегодняшнее отечественное законодательство о защите инвестиций не соответствует целям и задачам, стоящим перед страной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний на площадке корпоративного университета Сбербанка.
По его словам, действующее российское законодательство о
защите инвестиций в России сформировано в 90-е годы и не отвечает потребностям
времени. Нынешние темпы роста экономика недостаточны, это не может не
беспокоить, указал председатель нижней палаты. Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить рост
экономики выше среднемировых темпов.
Госдума придает большое значение блоку
законопроектов о защите и поощрении инвестиций, отметил Володин. При доработке
нормативных актов он призвал учитывать, что отрасли отличаются своей
рентабельностью.
"Нам необходимо сделать все, чтобы защитить инвестиции и
создать условия для бизнеса. Если мы будем эту задачу решать, то много средств
вернется в страну, у нас в регионы эти средства пойдут", – сказал Володин.
Поднятые во время встречи в Корпоративном университете
Сбербанка вопросы спикер Госдумы предложил обсуждать в рамках совместной с
правительством рабочей группы.
Говоря о внесенном кабмином законопроекте, спикер Госдумы
указал, что документ имеет много норм отсылочного характера, планируется
принимать много подзаконных актов. Он указал на необходимость опубликования проектов нормативных актов до принятия документов.
Первый зампред правительства – министр финансов Антон
Силуанов согласился со спикером Госдумы. "У нас есть определенные нормы
законопроекта, которые отсылают к решению Правительства. В настоящее время
такие проекты решений Правительства готовятся, и мы до конца года все проекты
актов подготовим", – сказал представитель кабмина.