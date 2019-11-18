Сегодняшнее отечественное законодательство о защите инвестиций не соответствует целям и задачам, стоящим перед страной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний на площадке корпоративного университета Сбербанка.

Сегодняшнее отечественное законодательство о защите инвестиций не соответствует целям и задачам, стоящим перед страной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний на площадке корпоративного университета Сбербанка.По его словам, действующее российское законодательство озащите инвестиций в России сформировано в 90-е годы и не отвечает потребностямвремени. Нынешние темпы роста экономика недостаточны, это не может небеспокоить, указал председатель нижней палаты. Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить ростэкономики выше среднемировых темпов.Госдума придает большое значение блокузаконопроектов о защите и поощрении инвестиций, отметил Володин. При доработкенормативных актов он призвал учитывать, что отрасли отличаются своейрентабельностью."Нам необходимо сделать все, чтобы защитить инвестиции исоздать условия для бизнеса. Если мы будем эту задачу решать, то много средстввернется в страну, у нас в регионы эти средства пойдут", – сказал Володин.Поднятые во время встречи в Корпоративном университетеСбербанка вопросы спикер Госдумы предложил обсуждать в рамках совместной справительством рабочей группы.Говоря о внесенном кабмином законопроекте, спикер Госдумыуказал, что документ имеет много норм отсылочного характера, планируетсяпринимать много подзаконных актов. Он указал на необходимость опубликования проектов нормативных актов до принятия документов.Первый зампред правительства – министр финансов АнтонСилуанов согласился со спикером Госдумы. "У нас есть определенные нормызаконопроекта, которые отсылают к решению Правительства. В настоящее времятакие проекты решений Правительства готовятся, и мы до конца года все проектыактов подготовим", – сказал представитель кабмина.