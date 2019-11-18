Андрей Кончаловский дал интервью. Прославленный режиссер рассказал о том, как сорвалась его перенервничавшая жена, актриса Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский дал интервью. Прославленный режиссер рассказал о том, как сорвалась его перенервничавшая жена, актриса Юлия Высоцкая.Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в Италии представляют спектакль "Сцены из супружеской жизни". Отметим, что эта постановка с успехом идет и в России. Главную женскую роль в ней исполняет сама Юлия, а мужскую – актер Александр Домогаров. А вот в той же Италии у Высоцкой партнер – иностранец.В интервью "ОК на связи" Андрей Кончаловский вспомнил, как его супруга сильно переживала перед премьерой в Неаполе. Дошло до того, что за два дня до важного события у Юлии Высоцкой буквально сдали нервы. "Все, катастрофа. Я не смогу этого сделать", – объявила артистка.Тогда супругу пришлось успокаивать Юлию и убеждать ее в том, что все получится. "Всех порвешь!" – утверждал Андрей Кончаловский. В итоге, премьера прошла успешно. "Кошмар! Я не представлял, что она так сможет. Юля говорит по-итальянски лучше, чем я, но все равно! Два часа на сцене с итальянским актером – это лом, очень тяжело", – поделился впечатлениями режиссер.Отметим, что заключительный спектакль "Сцены из супружеской жизни" прошел в Риме. Об этом рассказала сама Юлия Высоцкая на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". А еще актриса успела сняться в эпизодической роли в новом фильме Андрея Кончаловского "Грех". На днях лента была презентована в Москве. Посмотреть картину пришла даже Алла Пугачева.Материал дополняется