Многодетная мать из Набережных Челнов, посадившая своего шестилетнего сына за руль разогнавшейся до 130 километров в час машины, не стала оправдываться за свой поступок, а, напротив, нашла ему объяснение. Но разговаривать ей придется уже с сотрудниками республиканского управления ГИБДД.

Многодетная мать из Набережных Челнов, посадившая шестилетнего сына за руль разогнавшейся до 130 километров в час машины, не стала оправдываться за свой поступок, а, напротив, нашла ему объяснение. Но разговаривать ей придется уже с сотрудниками республиканского управления ГИБДД.В воскресенье, 17 ноября, Агина Алтынбаева опубликовала наделавший шуму ролик, снятый на трассе М7 по пути из казанского аквапарка. На кадрах видно, что машиной управляет маленький мальчик, при этом он разгоняется до 130 километров в час. Женщина назвала ролик "Счастливый сыночек" и активно отбивалась от нападок со стороны пользователей."У меня ребенок с трех лет сидит за рулем автомобиля. Сейчас ему шесть лет. И я не вижу ничего зазорного в том, что мальчик учится управлять машиной. Перед тем, как его посадить на водительское место, я убедилась, что трасса свободна, а потом полностью контролировала ситуацию. Никаких рисков практически не было. Сама люблю скорость, а мои мальчики все в меня", — пояснила в понедельник Алтынбаева.Она признала, что превысила скорость на трассе и пообещала оплатить штраф. Однако полицейских из Набережных Челнов сейчас больше заботит тот факт, что многодетная мать доверила управление ребенку, который должен находиться в специальном кресле, а не за рулем машины на трассе.Ранее эпатажная мама публиковала видео, на которых она управляет машиной с грудничком на руках и уступает место другому ребенку.