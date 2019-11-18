Из-за оставшихся в подъезде кровяных следов виновных легко удалось найти

В Вязниках 27-летний местный житель подозревается в нанесении смертельных побоев своему знакомому. Соседи сообщили о происшествии в полицию, увидев, как подозреваемый с друзьями пытаются спрятать труп.В ночь с 13 на 14 ноября 48-летний мужчина пришёл в гости к соседу, где уже выпивали двое незнакомых молодых людей. Спустя некоторое время между ними случился конфликт, в ходе которого 27-летний подозреваемый сильно избил гостя. От полученных травм он скончался на месте.На утро компания друзей решила вытащить тело из квартиры и где-то спрятать, но услышав, что в подъезде кто-то идёт, убежали на общий балкон, оставив труп на лестнице. Соседи, увидевшие его, немедленно вызвали полицию, а пока она ехала убийцы затащили труп обратно в квартиру. Из-за оставшихся в подъезде кровяных следов виновных легко удалось найти.Главный подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, взят под стражу. СледКом выясняет все обстоятельства происшествия.