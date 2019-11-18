1100 успешных операций по пересадке роговицы провели за год офтальмологи Боткинской больницы. Эта сложнейшая хирургическая манипуляция требует ювелирной четкости движений. Приобрести необходимые навыки хирургам помогают роботы, виртуальная и дополненная реальности. Как проходят тренировки врачей в одном из лучших симуляционных центров мира?

1100 успешных операций по пересадке роговицы провели за год офтальмологи Боткинской больницы. Эта сложнейшая хирургическая манипуляция требует ювелирной четкости движений. Приобрести необходимые навыки хирургам помогают роботы, виртуальная и дополненная реальности. Как проходят тренировки врачей в одном из лучших симуляционных центров мира?Человек попал в ДТП, у него перелом. Его перевели из Подмосковья в Боткинскую, к лучшим диагностам страны. Здесь лечат всех и привозят отовсюду — стеклянные двери не закрываются никогда.Она плохо помнит эти коридоры и никогда не посмотрит это видео: новый мотоцикл, свежие права, трасса, неудачный маневр и страшные кадры того, как грузовик словно переехал мотоциклиста. Алесю достали из-под колес, она была в сознании.Мы не стали показывать, что находится у пострадавшей под бинтами: пересаженная кожа буквально собрана по фрагментам. Сломанная кость уже срослась — травматолог или волшебник-ортопед Олег Подкосов уже провел эту уникальную операцию по международным протоколам с российской спецификой.Теперь руководитель центра эндопротезирования доктор Мурылев подправит колено и оно будет как новое. Новые технологии в Боткинской поставлены на поток. Точность — до микрона.Корреспонденту Ольге Мещеряковой удалось подержать в руках самые настоящие лапароскопические инструменты: иглодержатель, диссектор (инструмент, при помощи которого раздвигают ткани). Задача — провести лапароскопическую или малотравматичную операцию, которую с успехом выполняют в Боткинской больнице. В этом случае нужно захватить иглодержателем иглу и прошить мягкие ткани — с первого раза неопытному человеку хирургом стать не получится.В ходе эксперимента ни один пациент не пострадал, ведь это симуляционный центр — здесь повышают квалификацию, кто-то осваивает лапароскопию, кто-то возьмет в руки пульт управления. Кадры как из фантастического кино: роботическая хирургия — медицинское настоящее. Здесь прошли обучение 37 тысяч врачей, фельдшеров и медсестер. 220 программ, 40 специальностей и 4 сотни высокотехнологичных аппаратов."Это введено впервые вообще в Российской Федерации, такого нет и это очень важный момент. Чтобы прийти и работать в системе городского государственного здравоохранения, необходимо пройти оценочные процедуры прямо здесь, в Боткинской болнице", — рассказал руководитель Медицинского симуляционного центра ГКБ имени С. П. Боткина Юрий Логвинов.Алеся уже идет на поправку. Она будет ходить. Высокие технологии — обыкновенное чудо.