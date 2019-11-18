Фигуристка Евгения Медведева постоянно находится под пристальным наблюдением. Ее выступления досконально разбирают и критикуют.

Фигуристка Евгения Медведева постоянно находится под пристальным наблюдением. Ее выступления досконально разбирают и критикуют.Свое мнение на счет катания спортсменки на этапе Гран-при в Москвевысказал американский журналист Джеки Вонг. Он написал об этом пост на своей странице в Твиттере."Если вспомнить то, как Медведева всего три недели назад каталась в короткой программе на Skate Canada, и осознать тот факт, что она приехала на домашний лёд и исполнила обе программы чисто, то это можно назвать искуплением", – заявил молодой человек.На этот раз Медведевой удалось занять призовое место, установив личный рекорд по сумме баллов за два проката. Она набрала 225,76 балла.Благодаря этому, фигуристка завоевала серебро, сообщает . Золото, тем временем, досталось Александре Трусовой, которая получила 234,47 балла.17 Ноя 2019 в 12:48 PSTОтметим, успех Евгении многих поразил до глубины души. Как писало ранее издание , с триумфом девушку поздравила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Она отметила, что Медведевой удалось буквально вернуться со дна, и это вызывает лишь уважение.