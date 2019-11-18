Прелести популярной певицы и ее подруг смогли оценить все приглашенные гости. Кадры идеального преступления были выложены в Инстаграм.

Прелести популярной певицы и ее подруг смогли оценить все приглашенные гости. Кадры идеального преступления были выложены в "Инстаграм".Леди Гага неплохо повеселилась на свадьбе у своей подруги и в очередной раз стала центром внимания из-за своего вызывающего поведения. Она не смогла удержаться и залезла на стол к танцующей невесте, где начала откровенно двигаться под музыку и демонстрировать всем привлекательные изгибы своей фигуры.На этот вечер поп-дива выбрала образ конфетки. Розовое облегающее платье с низким декольте, высокий разрез на длинном подоле, розовые локоны дополнили облик певицы. Во время танца артистка также продемонстрировала гостям ноги невесты. задирая ей юбку. Однако это не расстроило хозяйку вечера, и она вместе с подругами подыграли игривой Леди Гаге, весело смеясь и продолжая танцевать.