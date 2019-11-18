51 ДТП с пострадавшими - за одну неделю.

Дорожная хроника. За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 78 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 12 детей. Сообщили в областной полиции.Зарегистрировано 2 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 320 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.